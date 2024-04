La Soluzione ♚ Un periodo di due decadi La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un periodo di due decadi. VENTENNIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su un periodo di due decadi: La storia del fascismo italiano prende avvio alla fine del 1914 con la fondazione, da parte del giornalista Benito Mussolini, del movimento dei Fasci d'azione rivoluzionaria, in seno ad un movimento interventista nella prima guerra mondiale. Altre Definizioni con ventennio; periodo; decadi; Un quinto di secolo; Statista austriaco del periodo napoleonico; Un cupo periodo dell URSS; Periodo di parole; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Un periodo di due decadi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.