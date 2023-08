Per il Vangelo saranno i primi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per il Vangelo saranno i primi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ULTIMI

Significato/Curiosita : Per il vangelo saranno i primi

Prima identifica nel vangelo degli ebrei anche il cosiddetto vangelo dei nazarei, e nel vangelo degli ebioniti il cosiddetto vangelo dei dodici. a supporto... Gli ultimi saranno ultimi è un film drammatico italiano del 2015 diretto da massimiliano bruno, con come protagonista paola cortellesi. il film è basato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Per il Vangelo saranno i primi : vangelo; saranno; primi; vangelo come quello secondo Tommaso; Il regista de Il vangelo secondo Matteo; Diffusero il vangelo ; Il vangelo degli Arabi; Libera nos a vangelo ; Non saranno mai metà; Sostanze grezze che saranno trasformate; saranno preti; Domani saranno universitari; È fra Milano e saranno ; primi tiva molto antica; Sostiene il bimbo che muove i primi passi; Oggetto di culto presso popoli primi tivi; Nel 2020 lo sono i primi nati nel nuovo millennio; Il 30 giugno si celebrano i primi della chiesa;

Cerca altre Definizioni