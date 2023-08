Mandati verso il basso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mandati verso il basso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CALATI

Significato/Curiosita : Mandati verso il basso

Della media borghesia liberale. nel 1916 i basso si trasferirono a milano, dove il giovane lelio frequentò il liceo classico giovanni berchet. nel 1921... Novembre 2000. benedetto calati. conoscere il cuore di dio. omelie per l'anno liturgico. bologna, edb, 2001. benedetto calati. il primato dell'amore. diciotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

