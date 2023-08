Di male in peggio cadere dalla alla brace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di male in peggio cadere dalla alla brace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PADELLA

Significato/Curiosita : Di male in peggio cadere dalla alla brace

L'ultima lettera. dalla padella alla brace l'espressione significa "di male in peggio", e viene usata per descrivere o commentare la situazione in cui viene proposto... Igienico, vedi orinale. la padella è un tipo di pentola che viene usata in cucina per vari scopi, ad esempio per friggere. padelle di rame erano già usate... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

