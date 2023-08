La laboriosità di chi non ozia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La laboriosità di chi non ozia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OPEROSITÀ

Significato/Curiosita : La laboriosita di chi non ozia

In araldica l'ape è assunta come simbolo di operosità, lavoro e dolcezza. in francia simboleggia anche la speranza. le api più note sono quelle portate...

