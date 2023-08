Il Jones archeologo del grande schermo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Jones archeologo del grande schermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INDIANA

Significato/Curiosita : Il jones archeologo del grande schermo

Questo personaggio, vedi indiana jones (franchise). henry walton jones, jr., meglio noto come indiana jones, è un archeologo immaginario e protagonista dell'omonimo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi indiana (disambigua). l'indiana (in lingua inglese ascolta[·info], [ndi'æn]) (sigla = in)...