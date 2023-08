Hanno lancette e quadranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno lancette e quadranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OROLOGI

Significato/Curiosita : Hanno lancette e quadranti

Ora, minuti e secondi. gli assi delle lancette sono in genere coassiali, ma non sempre. nei cronografi da polso esistono spesso quadranti minori all'interno... Marche e principale esportatore di orologi di qualità. questa nazione ha saputo infatti investire nella produzione di orologi artigianali pregiati, ma ha anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

