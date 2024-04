La Soluzione ♚ Gruppo paramilitare sciita basato in Libano ara

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Gruppo paramilitare sciita basato in Libano ara. HEZBOLLAH Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su gruppo paramilitare sciita basato in libano ara: Hezbollah o izb Allah (IPA in italiano: /(h)ezbol'la/ ; in arabo [hizbul'l] , lett. "Partito di Dio") è un'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese, nata nel giugno 1982 e divenuta successivamente anche un partito politico. Ha sede in Libano ed il suo segretario generale è Hassan Nasrallah, succeduto ad Abbas Al-Musawi a causa della morte di quest'ultimo nel 1992. Grazie al supporto iraniano, la forza dell'ala paramilitare di Hezbollah è cresciuta a tal punto nel corso degli anni tanto da essere considerata non solo più potente dell'esercito regolare libanese ma, secondo Israele, della maggior parte delle forze armate arabe al mondo, ed è stata testata in maniera continua a partire dall'inizio della guerra civile siriana, che ha visto Hezbollah scendere in campo come alleato fondamentale per il governo di Bashar al-Assad.

