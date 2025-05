Un po grassottello nei cruciverba: la soluzione è Pienotto

PIENOTTO

Curiosità e Significato di "Pienotto"

La soluzione Pienotto di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pienotto per scoprire curiosità e dettagli utili.

PIENOTTO è un termine colloquiale che indica una persona leggermente in sovrappeso o con una costituzione corporea robusta. La parola evoca un'immagine di pienezza e rotondità, spesso usata affettuosamente o in modo informale. Non ha necessariamente connotazioni negative, ma può semplicemente riferirsi a un aspetto fisico caratteristico.

Come si scrive la soluzione: Pienotto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un po grassottello", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

E Empoli

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C O D T A C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATODICI" CATODICI

