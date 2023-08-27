Fuoriuscite di gas dal suolo nei pressi di vulcani nei cruciverba: la soluzione è Solfatare

Sara Verdi | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fuoriuscite di gas dal suolo nei pressi di vulcani' è 'Solfatare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLFATARE

Curiosità e Significato di Solfatare

Hai risolto il cruciverba con Solfatare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Solfatare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Getti di gas vulcanici dal suoloSi innalzano dal suolo di alcune caverne naturaliGas per insegneIl gas utilizzato per i dirigibiliRadere al suolo una costruzione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Fuoriuscite di gas dal suolo nei pressi di vulcani - Solfatare

Come si scrive la soluzione Solfatare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fuoriuscite di gas dal suolo nei pressi di vulcani", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 9 lettere della soluzione Solfatare:
S Savona
O Otranto
L Livorno
F Firenze
A Ancona
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T P E T R A S O

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.