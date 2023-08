Fase della luna che precede quella piena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fase della luna che precede quella piena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRESCENTE

Significato/Curiosita : Fase della luna che precede quella piena

Fasi intermedie: luna nuova (o congiunzione o fase di novilunio) luna crescente luna piena (o opposizione o fase di plenilunio) luna calante il termine... Contengono il titolo. crescente – elemento dell'araldica crescente – simbolo islamico crescente – zona nel nord dell'occitania crescente – specialità gastronomica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fase della luna che precede quella piena : fase; della; luna; precede; quella; piena; Una fase di tirocinio; Le consonanti in fase ; Una fase della lavorazione del riso; fase di danneggiamento fisico e morale; Come il gotico nella sua fase più tarda; Il cognome di una Elsa della letteratura; Pesci azzurriargentei della famiglia dei clupeidi; Zuppa di pane e verdure tipica della Toscana; Figura retorica della contrapposizione; Lo show della lotta libera in TV ing; Estraeva la luna nera in un programma di Rai 1; Proprietario di strutture da luna park; Straluna to eccentrico; Il luna tico ce l ha di umore; La regione italiana con la spiaggia di Cala luna ; precede Hurrà nel grido d incitamento; Minacciare la posizione di chi ci precede nella classifica; precede sab e dom; La festa che precede il giorno dei morti; Far credere che un atto sia stato stilato in precede nza; quella di Praga fu soffocata nel 68 dagli URSS; È di Tropea quella rinomata in cucina; quella navale è un gioco da tavolo molto famoso; quella garibaldina era rossa; quella di Colombo era la Santa Maria; Ne è piena Maria nella preghiera a lei dedicata; Hanno la bottega piena di bottiglie e di fiaschi; Ogni tanto è piena ; piena di soldi; piena mente felici;

Cerca altre Definizioni