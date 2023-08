Fascicolo Sanitario Elettronico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fascicolo Sanitario Elettronico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FSE

Significato/Curiosita : Fascicolo sanitario elettronico

Il fascicolo sanitario elettronico (fse) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti... Sud est e servizi automobilistici, nota anche come ferrovie del sud est (fse), è una società a responsabilità limitata operante nel campo dei trasporti...

