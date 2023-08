L Etiopia per i colonialisti italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Etiopia per i colonialisti italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ABISSINIA

Significato/Curiosita : L etiopia per i colonialisti italiani

Resistenza contro i colonialisti tedeschi. i britannici in africa combatterono i nyabinghi, classificandoli come stregoni dopo che era stata varata l'"ordinanza... L'etiopia degli anni 1935-1936, vedi guerra d'etiopia. la guerra di abissinia (abissinia era l'antico nome dell'odierna etiopia), fu un conflitto militare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

