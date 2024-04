La Soluzione ♚ Un eruzione sulla pelle La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un eruzione sulla pelle. CUTANEA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su un eruzione sulla pelle: La cute o pelle è il rivestimento più esterno del corpo di un vertebrato. Nei mammiferi e in particolare nell'essere umano, è l'organo più esteso dell'apparato tegumentario (la sua superficie è di circa 2 m²) e protegge i tessuti sottostanti (muscoli, ossa, organi interni). La pelle è costituita da una serie di tessuti di origine ectodermica e mesodermica, che può avere varia colorazione, struttura fisiologica e organica, andando incontro anche a processi d'invecchiamento più o meno visibili. In corrispondenza degli orifizi, la cute continua con le rispettive mucose formando uno strato senza interruzioni. Nell'essere umano, la pelle è più spessa nel maschio che nella femmina e lo spessore può variare da 0,5 a 2 mm fino ad arrivare a 4 mm nelle regioni della nuca, del palmo delle mani e nella pianta del piede. È dotata di una grande distensibilità e resistenza dal momento che una striscia di 3 mm per 100 mm può sopportare fino a 10 kg, allungandosi del 50% circa. Altre Definizioni con cutanea; eruzione; pelle; Eruzione cutanea; Accompagnano l eruzione; Eruzione cutanea giovanile; Irritanti per la pelle; Così si vende la pelle; La cantante di Sulla mia pelle; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un eruzione sulla pelle

CUTANEA

C

U

T

A

N

E

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Un eruzione sulla pelle' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.