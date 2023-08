Dotata di una forma con quattro lati uguali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dotata di una forma con quattro lati uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : QUADRATA

Significato/Curiosita : Dotata di una forma con quattro lati uguali

Dai lati uguali a 1 / 3 {\displaystyle 1/3} . si ottiene così un esagono regolare stellato, o stella di david, il cui perimetro ha lunghezza uguale a 4... Ogni numero reale non negativo ha un'unica radice quadrata non negativa, chiamata radice quadrata principale, che viene rappresentata simbolicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

