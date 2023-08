Discussione accesa su temi politici o culturali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discussione accesa su temi politici o culturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POLEMICA

Significato/Curiosita : Discussione accesa su temi politici o culturali

Figlia sposi un uomo di colore. tutta la famiglia è coinvolta in accese discussioni su questo progetto di fidanzamento, inclusa la domestica di colore... Tradizione polemica che dispone di un apparato formale preciso, laddove la polemica non è altro che il contrario dell'apologetica. in passato, la polemica era... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Discussione accesa su temi politici o culturali : discussione; accesa; temi; politici; culturali; Temi di discussione ragioni a sostegno di tesi; Come la pietra che chiude una discussione ; discussione pubblica e spesso collettiva; È caprina quella di una discussione inutile; Come una certezza messa in discussione ; Riceve se è accesa ; accesa di sdegno; Si sente se è accesa ; Riceve solo se è accesa ; Lo sono i filamenti della lampadina accesa ; Un brano di Rita Pavone Datemi un; temi di discussione ragioni a sostegno di tesi; Il dio greco fratello gemello di Artemi de; Svuotata dei liquidi tramite sistemi di deflusso; Un pachiderma dalle temi bili cariche; In gergo le occupano i politici ; La sigla dell lstituto Europeo di Studi politici Economici e Sociali; Conducono i dibattiti politici in TV; Sistemi politici ; Obbliga i deputati a rispettare le indicazioni dei propri leader politici ; Si dedicano ad attività culturali ; Un Ministro sovrintende a quelli culturali ; Nei giornali in genere tratta argomenti culturali ; Agenzia dell Onu che si occupa di beni culturali ; Riunioni culturali in abitazioni private;

Cerca altre Definizioni