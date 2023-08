Il consesso di sacerdoti che condannò Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il consesso di sacerdoti che condannò Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINEDRIO

Significato/Curiosita : Il consesso di sacerdoti che condanno gesu

Fretta. la mattina del venerdì, appena si fa giorno, i sacerdoti conducono gesù da ponzio pilato, che risiede nella fortezza antonia, all'angolo nord-occidentale... la tradizione biblica vuole che il sinedrio sia stato fondato da mosè. nell'età dei re non esisteva un sinedrio vero e proprio, ma tribunali che si tenevano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

