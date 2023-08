Complesso militare formato da molte divisioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Complesso militare formato da molte divisioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARMATA

Significato/Curiosita : Complesso militare formato da molte divisioni

Heer: le divisioni della luftwaffe, cioè quelle campali (luftwaffe feld-division) e quelle paracadutisti (fallschirmjäger-division), le divisioni di fanteria... (generalmente con l'espressione armata aerea), unione di più squadre aeree. le armate sono raggruppabili in gruppi d'armate. il termine armata può anche voler indicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Complesso militare formato da molte divisioni : complesso; militare; formato; molte; divisioni; complesso di condutture per il trasporto di fluidi; complesso musicale; Un complesso romano di pertinenza del Vaticano; complesso di mini appartamenti per le vacanze; La si cerca per risolvere un problema complesso ; Sono ai più alti gradi della marina militare ; militare dei Lincei dei Pugni dell Arcadia; Gruppo paramilitare sciita basato in Libano ara; Calzature di tipo militare ; Film con Tom Cruise su un pilota militare ; Un formato di dolce come lo strudel; formato per bottiglie di vino da 27 litri; Una vetrina in formato editoriale; Vortice formato dall acqua corrente; Magazzino che è stato trasformato in abitazione; I fasianidi di molte ricette della cucina italiana; Il Paese di molte colf; In molte città e è ai caduti; Come molte chiese europee tra i secoli XII e XV; Cingono la vita di molte donne; Pittore del divisioni smo; Paul artista divisioni sta; divisioni cronologiche della Terra; Suddivisioni di regione; L insieme delle suddivisioni indicate sul termometro;

