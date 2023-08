Come decisioni prese d impulso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come decisioni prese d impulso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AVVENTATE

Significato/Curiosita : Come decisioni prese d impulso

Altre risposte alla domanda : Come decisioni prese d impulso : come; decisioni; prese; impulso; come persone molto legate che si intendono bene; Artisti come Marcorè e Crozza; come donne in dolce attesa; come un vecchio abito accantonato; Ricurve e piegate come un uncino; Le decisioni del giudice; L influenza esercitata su decisioni altrui facendo valere l autorevolezza; Che dà relazioni senza pervenire a decisioni ; Titubanze indecisioni ; Lo sono le persone in grado di affermare in modo efficace le proprie decisioni ; Domanda scritta prese ntata a un ente; Il breve filmato che prese nta un prodotto; Sono rapprese ntati all Onu; Un metallo argenteo prese nte nello xenotime; Gruppo di rapprese ntanza diplomatica; Un impulso del tutto involontario; L impulso da cui si genera; Aumento dovuto a impulso ; impulso improvviso che può essere violento; Si può prendere d impulso o ragionando;

