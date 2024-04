La Soluzione ♚ Certezze convinzioni La definizione e la soluzione di 9 lettere: Certezze convinzioni. SICUREZZE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su certezze convinzioni: La sicurezza può essere definita come la "conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati". In altri termini è l'essere consapevoli che una certa azione non provocherà dei danni futuri. Il presupposto della conoscenza è fondamentale da un punto di vista epistemologico, poiché un sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro. Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza. Altre Definizioni con sicurezze; certezze; convinzioni; Idee e convinzioni spesso contrapposte ai fatti; Convinzioni superstiziose; Cerca altre soluzioni cruciverba

