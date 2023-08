Il cardine della porta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cardine della porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PERNO

Consultato l'11 giugno 2022. ^ pietro della valle e chiara cardini, la porta d'oriente: lettere di pietro della valle : istanbul 1614, città nuova, 2001... Fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. sommariva perno (somariva-l'àuta in piemontese) è un comune italiano di 2 666 abitanti della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il cardine della porta : cardine; della; porta; Il cardine vi gira dentro; Un asse come il cardine ; Un elemento come il cardine ; Infrazione della legge; Dio della guerra; L assistente digitale della Apple; Biblica città della Giudea; Una perla turistica della Campania; Custodia in cui l arciere porta le frecce; Un tipo di porta spessa e sicura; Comporta mento cattivo e infimo; Muro divisorio non porta nte; Comune pianta erbacea che non porta fortuna;

