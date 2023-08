Borbottare contrariati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Borbottare contrariati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MUGUGNARE

Significato/Curiosita : Borbottare contrariati

Mentre camminava in avanti, tutti indietreggiarono, e, non osando nemmeno borbottare, gli lasciarono un ampio passaggio da una parte e dall'altra. quando raggiunse... Per separare la corsia dei box dalla pista. questi interventi fecero mugugnare molti appassionati, ma permisero allo storico circuito di tornare nel...