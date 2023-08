Bella che ballava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bella che ballava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OTERO

Significato/Curiosita : Bella che ballava

Grease. inizialmente il film prevedeva un finale diverso, in cui andie ballava al centro della pista con duckie, ma ad un'anteprima il finale non fu apprezzato... La bella otero (disambigua). la bella otero (la belle otero), anche nota come carolina otero, pseudonimo di agustina carolina del carmen otero iglesias...