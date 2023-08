Banca vaticana sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Banca vaticana sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IOR

Significato/Curiosita : Banca vaticana sigla

vaticana. lo stesso argomento in dettaglio: libreria editrice vaticana, tipografia poliglotta vaticana e l'osservatore romano. in città del vaticano è... L'istituto per le opere di religione (acronimo: ior) è un'istituzione finanziaria pubblica della città del vaticano, fondata nel 1942 da papa pio xii...