Addetta che fornisce assistenza sull aereo ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Addetta che fornisce assistenza sull aereo ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : HOSTESS

Significato/Curiosita : Addetta che fornisce assistenza sull aereo ing

Disambiguazione – "hostess" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi hostess (disambigua). l'assistente di volo, o membro dell'equipaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Addetta che fornisce assistenza sull aereo ing : addetta; fornisce; assistenza; sull; aereo; addetta di esercizio commerciale; Antica sacerdotessa romana addetta al fuoco sacro; È addetta alla sorveglianza della navigazione civile; È addetta all estetica delle estremità inferiori; Antica lavoratrice addetta al bucato; fornisce le pannocchie; fornisce peli per produrre pennelli; fornisce acqua per la doccia; fornisce salumi in Sicilia; fornisce luce; Dà assistenza medica in tutto il mondo sigla; Istituzione religiosa di assistenza ai bisognosi; Ente Comunale di assistenza ; Dà assistenza a chi guida; Monitoraggio di Rete di assistenza ; Capo in maglia o stoffa indossato sull e spalle; Non abitano sull a terraferma; Noto canto sull a lotta partigiana italiana; Stava sull a coffa delle navi a osservare; Ingannate sull a fiducia; Un connettore tra gate aereo portuale e aereo ing; L aereo a reazione; Ci si cammina in aereo ; aereo che trasporta carburante; L aereo che ha finito il suo viaggio;

Cerca altre Definizioni