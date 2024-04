La Soluzione ♚ Accaduti capitati La definizione e la soluzione di 7 lettere: Accaduti capitati. OCCORSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su accaduti capitati: Vittorio Occorsio (Roma, 9 aprile 1929 – Roma, 10 luglio 1976) è stato un magistrato italiano, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Aveva partecipato al processo per la strage di piazza Fontana e ai processi al movimento terroristico di ispirazione neofascista Ordine Nuovo. Altre Definizioni con occorsi; accaduti; capitati; Accaduti poche volte; Un ordinata narrazione di episodi accaduti; Capitati nello stesso tempo; Cerca altre soluzioni cruciverba

OCCORSI

