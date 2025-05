Una spinta per far cadere un governo nei cruciverba: la soluzione è Spallata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una spinta per far cadere un governo' è 'Spallata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPALLATA

Curiosità e Significato di "Spallata"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spallata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spallata.

Perché la soluzione è Spallata? La parola spallata si riferisce a un'azione decisa e determinante per far crollare una situazione, come ad esempio un governo in carica. Immagina di dare una spinta a qualcuno per farlo cadere: in senso politico, questo termine evoca l'idea di un'iniziativa che mira a rovesciare un potere stabilito, spesso attraverso alleanze o movimenti strategici. È un concetto che racchiude la dinamica del cambiamento e della lotta per il potere.

Come si scrive la soluzione Spallata

Non riesci a risolvere la definizione "Una spinta per far cadere un governo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A S A K Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OSAKA" OSAKA

