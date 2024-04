La Soluzione ♚ Nota hit di Andrea Bocelli: Con te

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Nota hit di Andrea Bocelli: Con te. PARTIRÒ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su nota hit di andrea bocelli: con te: Con te partirò è una canzone scritta da Lucio Quarantotto per il testo e da Francesco Sartori per la musica, cantata da Andrea Bocelli, che rappresenta uno dei maggiori successi internazionali della musica italiana. Ha raggiunto la prima posizione in classifica in Francia (per 4 settimane) ed in Belgio (per 10 settimane nelle Fiandre e 5 in Vallonia), ed è diventato anche il secondo singolo più venduto in Germania vincendo il premio Echo. La versione con Sarah Brightman ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo.Il videoclip della canzone, diretto da Stefano Salvati, ha vinto il premio come miglior video tedesco.

Altre Definizioni con partirò; nota; andrea; bocelli;