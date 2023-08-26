Esonerati dispensati nei cruciverba: la soluzione è Esenti

Sara Verdi | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Esonerati dispensati' è 'Esenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESENTI

Curiosità e Significato di Esenti

Vuoi sapere di più su Esenti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Esenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dispensati esoneratiDispensati dalle tasseDispensati da un obbligo come gli allenatori di calcioDispensati o immuniEsentati dispensati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Esonerati dispensati - Esenti

Come si scrive la soluzione Esenti

Stai cercando la risposta alla definizione "Esonerati dispensati"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 6 lettere della soluzione Esenti:
E Empoli
S Savona
E Empoli
N Napoli
T Torino
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R C A A C N

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.