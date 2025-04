Come la mela del mitico Eden - Soluzione Cruciverba: Proibita

PROIBITA

Lo sapevi che Sodoma: Sodoma (in ebraico , pronunciato Sdòm) è un'antica città nominata ripetutamente nella Bibbia, che non è mai stata rinvenuta. ell'Antico Testamento si narra della distruzione di questa città e di Gomorra, Adma, Zoar e Zeboim (la cosiddetta Pentapoli), per opera divina, “Perché hanno abbandonato il patto dell’Eterno” (Deuteronomio 29,25).

