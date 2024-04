La Soluzione ♚ Abbondanze eccessive La definizione e la soluzione di 7 lettere: Abbondanze eccessive. PLETORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su abbondanze eccessive: Il salasso (in passato anche detto flebotomia) era una pratica medica diffusa nell'antichità fino alla fine del diciannovesimo secolo, consistente nel prelevare quantità spesso considerevoli di sangue da un paziente al fine di ridurre il volume di sangue circolante. Altre Definizioni con pletore; abbondanze; eccessive; Eccessive; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Abbondanze eccessive

PLETORE

P

L

E

T

O

R

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Abbondanze eccessive' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.