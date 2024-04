La Soluzione ♚ Sportivi a cavallo La definizione e la soluzione di 7 lettere: Sportivi a cavallo. FANTINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. sportivi a cavallo: plurale di fantino – colui che monta cavalli da corsa Onomastica Fantini – cognome italiano Persone Alessandro Fantini (1967) – tenore italiano

(1967) – tenore italiano Alessandro Fantini (1966) – clarinettista italiano

(1966) – clarinettista italiano Alessandro Fantini (1932-1961) – ciclista su strada italiano

(1932-1961) – ciclista su strada italiano Alessandro Fantini (1985) – ex ciclista su strada italiano

(1985) – ex ciclista su strada italiano Andrea Fantini (1982) – velista e navigatore oceanico italiano

(1982) – velista e navigatore oceanico italiano Antonio Fantini (1936-2013) – politico italiano

(1936-2013) – politico italiano Bruno Fantini (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

(1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano Corrado Fantini (1967) – ex pesista italiano

(1967) – ex pesista italiano Enrico Fantini (1932-2016) – allenatore di calcio e calciatore italiano

(1932-2016) – allenatore di calcio e calciatore italiano Enrico Fantini (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

(1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano Enrico Fantini (1928-2013) – illustratore e pittore

(1928-2013) – illustratore e pittore Eugenio Fantini (1932-2016) – allenatore di calcio e calciatore italiano

(1932-2016) – allenatore di calcio e calciatore italiano Girolamo Fantini (1600-1675) – trombettista e compositore italiano

(1600-1675) – trombettista e compositore italiano Luigi Fantini (1803-1852) – vescovo cattolico italiano e senatore del Regno di Sardegna

(1803-1852) – vescovo cattolico italiano e senatore del Regno di Sardegna Luigi Fantini (1895-1978) – archivista, speleologo e archeologo italiano

(1895-1978) – archivista, speleologo e archeologo italiano Nicholas Fantini , meglio conosciuto come Evergreen, Egreen o E-Green (1984) – rapper italiano

, meglio conosciuto come Evergreen, Egreen o E-Green (1984) – rapper italiano Omar Fantini (1973) – comico, conduttore televisivo e radiofonico italiano.

(1973) – comico, conduttore televisivo e radiofonico italiano. Riziero Fantini (1892-1943) – operaio e anarchico italiano

(1892-1943) – operaio e anarchico italiano Sara Fantini (1997) – martellista italiana

(1997) – martellista italiana Silvana Fantini (1954) – doppiatrice italiana

(1954) – doppiatrice italiana Walter Fantini, propr. Renato Alfredo Fantini (1912-1997) – ciclista su strada italiano Altro Museo archeologico Luigi Fantini – museo di Monterenzio, città metropolitana di Bologna

– museo di Monterenzio, città metropolitana di Bologna Museo speleologico Luigi Fantini – museo di Bologna

La risposta a Sportivi a cavallo

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Sportivi a cavallo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.