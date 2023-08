Si versa per il Mai Tai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si versa per il Mai Tai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RUM

Significato/Curiosità : Si versa per il Mai Tai

Il "rum" è una bevanda alcolica distillata ottenuta dalla fermentazione e dalla distillazione dello zucchero di canna o dei suoi derivati. È l'ingrediente principale nel cocktail Mai Tai, un'iconica bevanda tropicale. Il Mai Tai è composto da rum, spesso rum bianco e rum scuro, oltre a succhi di agrumi, sciroppo d'orgeat e liquori. Il rum dona al Mai Tai un sapore caratteristico e ricco, che si combina con gli altri ingredienti per creare un equilibrio di dolcezza e freschezza. Il rum è ampiamente utilizzato in cocktail e bevande miste, ed è una bevanda apprezzata in molte parti del mondo per la sua versatilità e varietà di sapori.

