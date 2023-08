Vanitosa presunzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vanitosa presunzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BORIA

Significato/Curiosita : Vanitosa presunzione

Nonostante sia molto bella e molti ragazzi si mostrino interessati a lei non è vanitosa e non cerca di attirare le attenzioni. vuole molto bene ai suoi amici e... Giovanni boria (tolmezzo, 9 febbraio 1936) è uno psicologo e psicoterapeuta italiano. allievo di zerka t. moreno, ha introdotto in italia, a partire dagli...