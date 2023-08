Una pietra per cammei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pietra per cammei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ONICE

Significato/Curiosita : Una pietra per cammei

Primi cammei furono rintracciati nelle tombe di crimea assieme alle monete di lisimaco e risalirono al 281 a.c.. alcuni dei più famosi cammei sono stati... Con il nome di onice si indicano due tipi di rocce completamente differenti: l'onice silicea normalmente di colore nero striata di bianco con composizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

