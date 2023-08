Toppa che si mette per rimediare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Toppa che si mette per rimediare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PEZZA

Significato/Curiosità : Toppa che si mette per rimediare

La "pezza" è una soluzione pratica e comune per rimediare a un danno o a un difetto. Spesso costituita da materiale tessile o simile, la pezza è applicata per coprire, riparare o rafforzare un'area danneggiata. Questo termine riflette l'idea di una soluzione temporanea o improvvisata per risolvere un problema. Può essere utilizzata in vari contesti, dall'abbigliamento alla riparazione di oggetti domestici. La "pezza" può rappresentare anche un approccio metaforico, sottolineando la ricerca di rimedi o soluzioni temporanee per situazioni problematiche.

