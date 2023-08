La terra per modellare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La terra per modellare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La "creta" è una sostanza naturale utilizzata per modellare e scolpire. Questo tipo di argilla è morbido e plasmabile, rendendolo ideale per artisti, scultori e ceramisti. La creta può essere modellata con le mani o con attrezzi da scultura, consentendo la creazione di opere d'arte dettagliate. Una volta finito il processo di modellazione, la creta può essere cotta in un forno per diventare ceramica dura e resistente. La creta è stata utilizzata per migliaia di anni in tutto il mondo per creare oggetti artistici, ceramiche funzionali e sculture decorative, rappresentando una materia prima fondamentale nell'ambito dell'arte e dell'artigianato.

