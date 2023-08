La tecnica jazzistica di suonare con la voce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tecnica jazzistica di suonare con la voce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SCAT

Significato/Curiosita : La tecnica jazzistica di suonare con la voce

L'improvvisazione jazzistica che definiscono un mondo musicale del tutto nuovo e autonomo. il brano d'apertura, un'auto targata to, è un forte brano di denuncia... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi scat (disambigua). lo scat è un virtuosismo canoro nato nella musica jazz con l'imitazione vocale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

