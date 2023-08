Suffisso degli accrescitivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suffisso degli accrescitivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONI

Significato/Curiosita : Suffisso degli accrescitivi

Di suffisso, che prendono nomi diversi a seconda della modifica che apportano alla parola; avremo così: suffissi alterativi (diminutivi, accrescitivi, peggiorativi... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. gli oni () sono creature mitologiche del folclore giapponese, simili ai demoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

