Lo storico Palazzo sede della Camera dei deputati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo storico Palazzo sede della Camera dei deputati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MONTECITORIO

Significato/Curiosità : Lo storico Palazzo sede della Camera dei deputati

Il Palazzo Montecitorio, situato nel cuore di Roma, è la storica sede della Camera dei deputati, la camera bassa del Parlamento italiano. Costruito nel XVII secolo, il palazzo è un'imponente struttura neoclassica progettata da Gian Lorenzo Bernini e successivamente completata da Carlo Fontana. Il nome "Montecitorio" deriva dall'antico nome di una collina vicina. Oltre a ospitare le attività parlamentari, il palazzo rappresenta un simbolo di democrazia e governo nel paese, ed è stato teatro di importanti decisioni politiche e dibattiti nazionali. Il suo significato storico e culturale lo rende un'icona dell'Italia moderna.

Altre risposte alla domanda : Lo storico Palazzo sede della Camera dei deputati : storico; palazzo; sede; della; camera; deputati; Il progenitore preistorico di tutti i bovini; storico brand di elettronica: Bell; storico ciclomotore del marchio Demm; Khan storico principe mongolo; storico generale spartano; Il palazzo fiorentino in cui è il Giardino di Boboli; Località del maceratese col palazzo degli Ottoni; Con l 8 orizz fa un palazzo ; Un nativo della città col palazzo Maggiani; Nato nella città col palazzo e le Terme dei Papi; Possede re; La sede da cui esce l occhio di chi si stupisce; La cittadina veneta sede dell Aprilia; Possede va molte banche; Il Chigi sede del Governo italiano; La città della Guayana Francese nota per il suo pepe; Seccati a causa della siccità; Lo scudo della tartaruga; Le gibbosità della Terra; La zona della Sicilia con Modica; La fotocamera che non ha l obiettivo da regolare; Il Roberto Vicepresidente della camera nel 2013; La camera delle risate registrate ing; camera d albergo a un letto; Li appendono gli adolescenti in camera ; L affollano i deputati ; La Camera tedesca dei deputati ; Li occupano i deputati ; Colleghi dei deputati ; Obbliga i deputati a rispettare le indicazioni dei propri leader politici;

Cerca altre Definizioni