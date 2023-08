È spesso bersaglio di tiri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È spesso bersaglio di tiri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANESTRO

Significato/Curiosita : E spesso bersaglio di tiri

Bowling in stile bersaglio: master's close (ora old bowling green del southampton bowling club) a southampton, in inghilterra, che è ancora in uso. nel... Disambiguazione – "canestri" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi canestri (disambigua). nella pallacanestro, il canestro è una struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È spesso bersaglio di tiri : spesso; bersaglio; tiri; spesso segue il sette; Immagine fissa su uno schermo spesso con testo; Immobile spesso soggetto ad agevolazione fiscali; In prosa stanno spesso fra due virgole; Così viene spesso chiamato da Aldo e Giovanni; Puntare al bersaglio ; Un gioco con il bersaglio ; Puntate come bersaglio ; Si indirizzano al bersaglio ; bersaglio al poligono; I tiri obliqui nel calcio; Rivista satiri ca cult italiana anni 70 e 80; Come i tiri che finiscono in gol vicino ai pali; L Antonio scrittore satiri co e paroliere; Il tiri ac ex-asso del tennis;

Cerca altre Definizioni