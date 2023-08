Sono rivali degli juventini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono rivali degli juventini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TORINISTI

Significato/Curiosita : Sono rivali degli juventini

Passato agli annali per l'impronosticabile sorpasso all'ultima giornata sui rivali dell'inter. sarà questa, a posteriori, l'ultima stagione di conte ad alti... Juventini, scatenando per questo molte antipatie nei suoi vecchi sostenitori torinisti. veste la maglia bianconera per due stagioni, nelle quali contribuisce...