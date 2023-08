Sono ottime all arrabbiata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono ottime all arrabbiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PENNE

Significato/Curiosità : Sono ottime all arrabbiata

Le penne sono una varietà di pasta italiana, riconoscibili per la loro forma a tubo con taglio obliquo sulla punta. Questa pasta è particolarmente apprezzata per la sua versatilità e si presta bene a una varietà di salse, tra cui la celebre "arrabbiata". La salsa all'arrabbiata è una preparazione piccante a base di pomodoro, peperoncino, aglio e olio d'oliva. L'aspetto unico delle penne, con la loro forma che cattura la salsa all'interno, le rende un abbinamento ideale per questa preparazione. La consistenza della pasta si sposa perfettamente con il sapore deciso e piccante della salsa, creando un piatto gustoso e appagante.

