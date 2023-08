I social come Twitter - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I social come Twitter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NETWORK

I "social network", tra cui Twitter, sono piattaforme digitali che consentono alle persone di connettersi, condividere contenuti e interagire online. Queste piattaforme hanno rivoluzionato la comunicazione moderna, permettendo agli utenti di stabilire connessioni globali e di esprimere opinioni su scala ampia. Twitter, in particolare, si distingue per il suo formato di messaggi brevi chiamati "tweet", che possono diventare rapidamente virali, influenzando il discorso pubblico. I social network hanno impatti profondi sulla cultura, politica, informazione e intrattenimento, ma sollevano anche questioni di privacy, disinformazione e dipendenza digitale. Sono diventati uno specchio dell'era digitale, con vantaggi e sfide che ne delineano la società contemporanea.

