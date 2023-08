La sigla dei caccia inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sigla dei caccia inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RAF

Significato/Curiosità : La sigla dei caccia inglesi

La sigla "RAF" è l'acronimo di "Royal Air Force", l'aeronautica militare del Regno Unito. Fondata nel 1918, la RAF è una delle forze aeree più antiche e prestigiose al mondo. Questa istituzione ha giocato un ruolo cruciale in molte operazioni militari storiche, incluso il suo coinvolgimento nella Seconda Guerra Mondiale. Con una varietà di aerei da combattimento e compiti operativi, la RAF protegge lo spazio aereo britannico, partecipa a missioni internazionali di pace e soccorso, e promuove l'innovazione nell'aviazione. La sigla "RAF" è simbolo di eccellenza, dedizione e eredità nell'ambito dell'aviazione militare.

