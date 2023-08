Vi si scia in Val Rendena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si scia in Val Rendena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PINZOLO

Significato/Curiosità : Vi si scia in Val Rendena

Pinzolo è una rinomata località di sci situata nella pittoresca Val Rendena, nelle Alpi italiane. Questa incantevole località montana offre una varietà di piste da sci adatte a tutti i livelli di abilità, dal principiante all'esperto. I visitatori possono godere di panorami mozzafiato, con viste sulle maestose cime circostanti. Oltre allo sci, Pinzolo offre anche opportunità per escursioni, passeggiate sulla neve e altre attività all'aria aperta. Il suo ambiente montano e l'atmosfera accogliente la rendono una meta ambita durante l'inverno, attirando appassionati di sport invernali e amanti della natura in cerca di avventure in un ambiente suggestivo.

Altre risposte alla domanda : Vi si scia in Val Rendena : scia; rendena; Al terzo il battitore lascia il diamante ing; Angoscia nti funerei; Ne sono pieni gli sfascia carrozze; Rilascia ti elargiti; Coscia di suino inglese salata e affumicata ing;

Cerca altre Definizioni