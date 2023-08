Rete per telecomunicazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rete per telecomunicazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ISDN

Significato/Curiosità : Rete per telecomunicazioni

ISDN, acronimo di Integrated Services Digital Network, rappresenta una tecnologia di rete per telecomunicazioni avanzate. Questo sistema digitale offre trasmissione vocale e dati ad alta velocità su linee telefoniche tradizionali. ISDN consente la trasmissione simultanea di voci, dati e video, aprendo la strada a comunicazioni integrate. Fornisce connessioni più stabili e veloci rispetto alle linee analogiche, aprendo le porte a nuove possibilità di telelavoro, videoconferenze e servizi digitali. Anche se è stato in gran parte superato da tecnologie più recenti come DSL e fibra ottica, ISDN ha segnato un importante passo verso le reti digitali avanzate che hanno rivoluzionato le telecomunicazioni moderne.

Altre risposte alla domanda : Rete per telecomunicazioni : rete; telecomunicazioni; La prete nde il creditore; Maria soprano interprete della Medea pasoliniana; Lo solleva il prete nella Messa; Prete ndenti alla stessa mano; Attaccati alla parete ; telecomunicazioni in tre lettere; Sta per telecomunicazioni ; Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero; Wind telecomunicazioni ; L addetto alle telecomunicazioni sulla nave;

Cerca altre Definizioni