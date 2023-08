Il popolo dell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il popolo dell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PLEBE

Significato/Curiosità : Il popolo dell antica Roma

La "plebe" nell'antica Roma era la classe sociale costituita principalmente dai cittadini comuni, distinti dalla nobilitas, l'aristocrazia. La plebe comprendeva agricoltori, artigiani e commercianti, spesso con minori risorse e influenza politica rispetto all'élite. Attraverso una storia di lotta per i propri diritti, la plebe guadagnò progressivamente maggiore riconoscimento e rappresentanza. Le rivendicazioni della plebe portarono alla creazione di organi politici come i Tribuni della Plebe e alla codifica delle Leggi delle Dodici Tavole. Questa distinzione tra patrizi (nobilitas) e plebei è una componente chiave della struttura sociale e politica della Roma antica.

