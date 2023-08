La polpa del frutto per il botanico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La polpa del frutto per il botanico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MESOCARPO

Mburucuyà. il frutto oltre che per la polpa morbidissima e ricca di piccoli semi è apprezzato per il profumo intenso e caratteristico, per cui viene utilizzato... Lemma di dizionario «mesocarpo» mesocarpo, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. (en) mesocarpo, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

