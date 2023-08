Poggio carcere di Napoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poggio carcere di Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : REALE

Significato/Curiosita : Poggio carcere di napoli

Del carcere giudiziario ebbe inizio nel 1905 per far fronte al sovraffollamento delle carceri in funzione all’epoca: vicaria (castel capuano), carcere del... Giuseppe reale (1918-2010) – politico italiano mark reale (1955-2012) – chitarrista statunitense massimo reale (1966) – attore italiano maximiliano reale (1973)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Poggio carcere di Napoli : poggio; carcere; napoli; Lo Tse-tung che ebbe l appoggio di Zhou Enlai; Superfici sgombre di lavoro o di appoggio ; Superficie orizzontale di appoggio nelle vetture; Il punto d appoggio della leva; Uno dei più benemeriti fu poggio Bracciolini; Uno svago in carcere ; La condanna del carcere a vita; Donne in carcere ; carcere romano; Isola sarda con uno storico carcere ; San Gennaro lo è di napoli ; La città sul Golfo di napoli in cui nacque Tasso; È fra napoli ed Ischia; Il caffè già pagato che si trova nei bar di napoli ; Gli è intitolato lo stadio di napoli ;

Cerca altre Definizioni